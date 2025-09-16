OM : Leonardo Balerdi promet un exploit face au Real Madrid

À la veille du choc contre le Real Madrid, mardi soir au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’OM affiche une grande confiance pour ce match, notamment son capitaine Leonardo Balerdi.

Leonardo Balerdi : « On peut créer du danger »

Si l’Olympique de Marseille aura fort à faire pour son retour en Ligue des Champions avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid dès mardi lors de la première journée, Leonardo Balerdi y croit. Le capitaine olympien estime que son équipe est à même de surprendre les Merengues au Santiago Bernabeu.

« Si on lit les noms de l’effectif, c’est impressionnant. Mais il faut travailler de la même façon. Les qualités des joueurs sont très fortes, mais il faut faire comme tous les week-ends. Etre concentrés. N’importe quelle occasion peut changer le match. On est prêts à jouer contre ces grands joueurs. C’est un défi, il faut être intelligents.

Le principal, c’est de minimiser les erreurs. Puis donner 100%. Si on joue notre jeu, on peut créer du danger. On aura des occasions. Il faudra finir, concrétiser ce qu’on va avoir comme occasions. Il ne faut pas faire d’erreurs », a déclaré Leonardo Balerdi en conférence de presse.