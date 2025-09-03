Mercato OM : Leonardo Balerdi sur le départ ?

Leonardo Balerdi pourrait être la première victime de la signature des recrues estivales pour renforcer la défense de l’OM. Le défenseur argentin est en danger à Marseille.

Mercato OM : Pavard, le cauchemar annoncé de Balerdi

Benjamin Pavard débarque à l’OM. Champion du monde 2018, défenseur confirmé, il change d’emblée les équilibres. Dans la hiérarchie olympienne, une victime se détache : Leonardo Balerdi. Jusqu’ici, l’Argentin s’était imposé. À force de patience, malgré les critiques, il avait conquis la confiance de De Zerbi.

Aux côtés de Medina, il portait même le brassard et incarnait la stabilité d’une arrière-garde en chantier. Mais le mercato a tout bousculé. Pavard, revenu en Ligue 1 après neuf ans, ne vient pas pour attendre son tour. Il arrive pour prendre place, vite. L’OM ne l’a pas recruté comme bouche-trou. Prêté par l’Inter avec option d’achat, il apporte expérience, polyvalence et une stature forgée au Bayern comme chez les Bleus. Son profil s’impose naturellement.

Dans ce contexte, les erreurs récentes de Balerdi pourraient lui coûter cher. La concurrence est féroce. Medina, Aguerd, Murillo, Egan-Riley, Pavard… et Balerdi. Le coach pourrait privilégier Pavard et Aguerd. Et Balerdi ? Sur le banc. Il lui reste deux issues. Retrouver un niveau irréprochable, ou accepter de glisser vers l’ombre, tributaire des suspensions et blessures de ses rivaux.