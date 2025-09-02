OM : Une menace plane sur Leonardo Balerdi après le mercato

La fin du mercato de l’OM a mis un coup de pression sur certains cadres, dont Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin n’est plus certain de conserver sa place de titulaire.

Mercato OM : Leonardo Balerdi face à la concurrence Benjamin Pavard et Nayef Aguerd

À l’image de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi connait un début de saison préoccupant. Le défenseur argentin a inscrit le but contre son camp lors de la défaite à Lyon (1-0) dimanche dernier. Cette maladresse et sa responsabilité dans l’expulsion de CJ Egan-Riley l’ont une nouvelle fois placé sous le fou des critiques.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille prend une décision pour Balerdi

À voir

Mercato : Pourquoi l’OL n’a pas recruté un grand attaquant

De plus, l’arrivée de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, deux défenseurs expérimentés, mettent Leonardo Balerdi dans une position délicate. La capitaine de l’OM doit à présent faire face à une rude concurrence en défense. L’Équipe va plus loin, indiquant que le duo Pavard-Aguerd pourrait le reléguer sur le banc de touche.

Lire aussi : Stade Rennais – OM : Balerdi prévient déjà Valentin Rongier

Roberto De Zerbi privilégie pour le moment une défense à quatre. Mais l’entraîneur de l’OM aura des choix difficiles à faire pour composer sa défense. Va-t-il se passer de Balerdi au fil des matchs ? Les premiers éléments de réponse seront connus dès le prochain match de Ligue 1 face au FC Lorient.

À voir

Mercato PSG : 130M€, le Real ouvre les hostilités pour 2026

Leonardo Balerdi devra en tout cas se battre pour conserver sa place, un statut qu’il a acquis après de longues critiques à Marseille. S’il n’élève pas son niveau de jeu, son avenir sera menacé.