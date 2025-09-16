PSG vs RC Lens : De lourdes révélations tombent !

Des voix s’élèvent après les incidents constatés avant la rencontre entre le PSG et le RC Lens en Ligue 1. Les Sang et Or sont en colère.

PSG vs RC Lens : Tensions avant le choc !

Avant le choc PSG–RC Lens, terminé par un 2-0 pour Paris, la tension a explosé. Autour du stade Géo-André, là où les bus lensois s’étaient garés, des heurts ont éclaté, un peu violents. Certains ultras n’ont même pas pu franchir les grilles du Parc. Dès leur arrivée, la police les a bloqués. Un dispositif massif, jugé écrasant.

Les autorités parlent d’un protocole, pensé pour éviter les débordements. Mais la soirée a basculé. Coups échangés, projectiles lancés. Dans les tribunes, beaucoup ont quitté les sièges avant le coup de sifflet final, par solidarité avec ceux restés dehors. Deux récits s’affrontent. Version police : des ultras refusaient la fouille à la descente des bus. Version supporters : l’ambiance était mauvaise dès le départ.

Florent Caffery, journaliste à La Voix du Nord, raconte les faits. « Je n’avais jamais vu autant de CRS dès la sortie du bus », a-t-il dit. De supporters lensois racontent que tout a dégénéré quand des femmes ont demandé à aller aux toilettes, ce qui leur a été refusé.