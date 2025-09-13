PSG – RC Lens: Luis Enrique fait des choix forts, les compos

Ce dimanche, à 17h15, le PSG accueille le RC Lens au Parc des Princes pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Découvrez les compositions probables de Luis Enrique et Pierre Sage.

PSG – RC Lens : Des surprises et du turn over déjà pour Luis Enrique ?

Touché aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé poursuit son protocole de soins. L’attaquant de 28 ans, indisponible pour six semaines, ne sera logiquement pas disponible pour le choc du PSG contre le RC Lens. Son retour à la compétition n’est pas attendu avant la prochain trêve internationale. Tout comme Désiré Doué. Lui aussi blessé en sélection, le milieu offensif de 20 ans souffre d’un problème au mollet et continue également son travail de récupération.

Son retour est espéré vers la septième journée du Championnat, un peu avant Ousmane Dembélé. Luis Enrique va donc devoir se montrer ingénieux pour essayer de faire souffler les autres internationaux qui ont été beaucoup sollicités durant la trêve. Ainsi, l’entraîneur du PSG pourrait procéder à des choix forts dans sa composition d’équipe face aux Sang et Or.

D’après le journal Le Parisien, Enrique pourrait décider de laisser Marquinhos et Nuno Mendes au coup d’envoi. La défense du PSG pourrait ainsi comprendre Ilya Zabarnyi et Willian Pacho dans l’axe, et Lucas Beraldo et Achraf Hakimi dans les couloirs. N’ayant pas disputé une seule minute avec l’équipe de France, Lucas Chevalier devrait enchaîner les cages parisiennes.

Au milieu de terrain, Vitinha pourrait démarrer sur le banc et remplacer par Warren Zaïre-Emery aux côtés de Fabian Ruiz et Joao Neves. Devant, avec les forfaits de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le coach espagnol envisagerait de titulariser le jeune Ibrahim Mbaye et Gonçalo Ramos aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia.

Du côté du RC Lens, qui a perdu son premier match de la saison à domicile face à l’OL avant de s’imposer (2-1) au Havre et de battre Brest 3-1 à Bollaert, Pierre Sage sera privé de son latéral gauche colombien Deiver Machado, blessé, tandis que son latéral gauche équatorien Jhoanner Chávez est lui très incertain.

Les Lensois évoluent en 3-4-3 sous Pierre Sage et on devrait retrouver une équipe proche de celle qui a battu Brest avant la trêve, avec notamment Florian Thauvin devant. En l’absence de Machado, c’est la recrue estivale Matthieu Udol qui devrait démarrer au poste de piston gauche. En pointe, le jeune Rayan Fofana (19 ans) a été brouillon contre Brest et Morgan Guilavogui, qui l’avait remplacé avant de marquer, a de bonnes chances de démarrer au Parc des Princes.

Autre option pour Pierre Sage, aligner l’ancien Parisien Odsonne Edouard, qui a signé à Lens dans les dernières heures du mercato. Mais ce dernier n’a joué que 23 minutes depuis le début de saison avec Crystal Palace et il serait surprenant qu’il soit lancé avec sa nouvelle équipe dès dimanche au Parc des Princes.

L’équipe probable du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Beraldo, Pacho, Zabarnyi, Hakimi

Milieux : Ruiz, Neves, Zaïre-Emery

Attaquant : Kvaratskhelia, Ramos, Mbayye.

La composition possible du RC Lens

Gardien : Risser

Défenseurs : Gradit, Sarr, Baidoo

Milieux : Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol, Fofana

Attaque : Thauvin, Guilavogui, Saïd.