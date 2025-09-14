PSG – RC Lens : Grosse surprise dans le groupe d’Enrique !

À quelques heures du choc de la quatrième journée de Ligue 1 contre le RC Lens, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique pour cette rencontre. Un renfort de taille se précise pour les Rouge et Bleu.

Fabian Ruiz et Senny Mayulu dans le groupe du PSG

Luis Enrique a retenu un groupe de 21 joueurs pour affronter le RC Lens ce dimanche lors de la quatrième journée de Ligue 1. Et la principale information du jour, c’est le retour dans le groupe de Senny Mayulu. Absent depuis le début de la saison à cause d’une blessure à une cuisse, le milieu offensif de 19 ans est bien présent pour affronter les Sang et Or.

Lisez aussi : PSG – RC Lens: Luis Enrique fait des choix forts, les compos

Un retour salutaire pour l’entraîneur, au moment où Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont manquer entre quatre et six semaines de compétitions. Diminué physiquement avant la trêve, le milieu de terrain espagnol, Fabian Ruiz, est également dans le groupe pour la réception des hommes de Pierre Sage.

À voir

Mercato : Pep Guardiola dit pourquoi il a recruté Donnarumma

Lisez aussi : INFO PSG : Un renfort de taille confirmé contre le RC Lens !

Tout comme les Titis Noham Kamara et Ibrahim Mbaye. Pour le reste, Luis Enrique pourra compter sur un groupe compétitif contre des Lensois convaincus de faire un coup cet après-midi devant le public du Parc des Princes.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho

À voir

OM : De Zerbi fomente un coup fumant contre le Real Madrid !

Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Barcola, Mbaye.