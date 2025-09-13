INFO PSG : Un renfort de taille confirmé contre le RC Lens !

À la veille de la réception du RC Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG est désormais fixé sur le sort de son entraîneur Luis Enrique.

Luis Enrique de retour à l’entraînement avec le PSG

L’intérim de Rafel Pol n’aura duré que trois petits jours. Opéré mercredi de la clavicule après sa chute à vélo durant la trêve internationale, Luis Enrique a déjà repris ses fonctions d’entraîneur du PSG ce samedi matin. Victime d’une chute à vélo en Espagne, le coach parisien a dû se faire opérer de la clavicule gauche. Attelle au niveau du bras gauche et crâne rasé, Luis Enrique a bien assisté à l’entraînement de ses joueurs.

Sauf grosse surprise, l’ancien manager du Barça sera donc sur le banc pour conduire son équipe face aux hommes de Pierre Sage demain après-midi au Parc des Princes. Présent en conférence de presse ce samedi à 13 heures, il a confirmé cette tendance.

« J’ai fait la semaine d’entraînement et demain je serai prêt contre le RC Lens », a déclaré Enrique avant d’évoquer son accident à la clavicule. « Ça ne changera rien. Je peux tout faire et je continue de travailler comme d’habitude. Ça me limite physiquement, mais ce n’est rien. Chaque fois qu’il m’arrive une chose négative, j’essaye de voir le positif. En ce moment, je vois beaucoup de positif et je me sens à l’aise », a ajouté le successeur de Christophe Galtier.

Après avoir laissé son adjoint Rafel Pol conduire les entraînements des derniers jours, le Catalan retrouve donc le Campus PSG et son poste sur le banc des Rouge et Bleu. Pour rappel, contre le RC Lens, le PSG ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Dans son point médical d’avant-match, le club de la capitale annonce que « Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins » après leurs blessures avec l’équipe de France durant la trêve internationale.