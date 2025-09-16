LOSC : Nouveau coup dur pour Genesio avant le RC Lens

Pour le derby RC Lens-LOSC, Bruno Genesio devra faire sans son roc défensif. Alexsandro s’est blessé à la cuisse et manquer plusieurs semaines de compétitions.

LOSC : Bruno Genesio confronté à l’absence d’Alexsandro

Bruno Genesio est confronté à une situation délicate en défense. L’entraîneur du LOSC doit faire face une longue absence d’Alexsandro. Le défenseur brésilien est récemment revenu d’un long voyage avec sa sélection nationale. L’entraineur lillois redoutait l’impact de ce voyage sur sa santé physique. Ses craintes se sont finalement confirmées.

Lire aussi : OM Mercato : Genesio lâche une bombe au LOSC pour Zhegrova

Alexsandro a été victime d’une lésion musculaire au quadriceps droit lors de la victoire contre Toulouse (2-1). « Cette blessure nécessitera des soins et une réathlétisation au sein du club durant quelques semaines», a précisé Lille OSC dans son communiqué. Cela est un coup dur pour les Dogues. Sachant que le joueur de 26 ans est devenu une pièce maitresse de la défense lilloise.

À voir

PSG vs RC Lens : De lourdes révélations tombent !

Lire aussi : Mercato LOSC : Un transfert rend Bruno Genesio furieux

Son absence tombe au plus mauvais moment pour le LOSC. Alexsandro manquera non seulement le derby tant attendu contre le RC Lens ce samedi, mais aussi le début de la Ligue Europa contre Brann. Il devrait aussi manquer les matchs contre Lyon, AS Rome et PSG. Son forfait oblige ainsi Bruno Genesio à repenser ses options défensives. Le technicien lillois pourra compter sur la recrue Chancel Mbemba et sur l’expérience d’Aïssa Mandi pour solidifier son arrière-garde.