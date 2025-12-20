Mercato ASSE : Ce coup en douce de l’OL qui fait mal à Sainté

À l’ASSE, le mercato a parfois des airs de trahison familiale. Le dernier épisode autour de Djylian N’Guessan et de l’OL ravive une rivalité déjà brûlante.

Mercato ASSE : Une fracture profonde autour de Djylian N’Guessan

Grand espoir formé à l’ASSE, Djylian N’Guessan n’a pas seulement dit non à une prolongation de contrat. Il a ouvert une plaie. À 17 ans, l’attaquant symbolise cette génération verte tiraillée entre fidélité au club formateur et attractivité des sirènes européennes. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il a choisi la distance, forçant les dirigeants stéphanois à envisager une vente contrainte.

Le refus d’une première offre de Chelsea, estimée à 8 millions d’euros, montre que Saint-Etienne ne bradera pas son joyau. Le club attend au moins 12,5 millions d’euros, convaincu de la valeur sportive et marchande du joueur. Arsenal et Brentford sont également à l’affût, preuve que le talent de N’Guessan dépasse largement le Forez.

Le coup de l’OL, symbole d’une rivalité ravivée

Mais le véritable choc est ailleurs. Dans l’ombre, le frère cadet de Djylian N’Guessan s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais. Un choix lourd de sens. À Sainté, ce passage chez le rival historique est vécu comme un coup en douce, presque une provocation. Le derby ne se joue plus seulement sur la pelouse, il s’invite désormais dans les bureaux et les familles.

Pour l’AS Saint-Etienne, cet épisode rappelle une réalité cruelle : former ne suffit plus, il faut convaincre et retenir. Après Mathis Amougou, parti lui aussi vers l’Angleterre, les Verts risquent de voir un nouveau talent s’éloigner. Avec un soupçon d’humour grinçant, les supporters constateront que même le mercato sait parfois marquer des buts contre son camp.

