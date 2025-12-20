OM : La décision surprise qui sauve Pablo Longoria

Pablo Longoria, menacé sur le plan judiciaire après ses mots de trop contre l’arbitrage, voit finalement l’orage se dissiper. Une décision administrative de la FFF change le cours d’un dossier explosif et redonne un peu d’air au président de l’OM.

OM : La nuit où Longoria a tout fait basculer

Février dernier, stade de l’Abbé-Deschamps. L’OM sombre face à Auxerre (0-3) et son président avec lui. Pablo Longoria craque, verbalement, violemment, dans les couloirs. Les mots dépassent la pensée, et la pensée dépasse les bornes. « C’est la corruption totale dans ce Championnat de merde », puis encore : « Ligue de merde, Championnat de merde, tous corrompus. Quelle corruption ! ». Des déclarations brutes, presque sans filtre, qui font immédiatement le tour de la France du football.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille face à une grosse offre, Longoria dit non

À voir

CdF : L’ASSE prête pour se jauger contre Nice

La commission de discipline de la LFP ne tarde pas à frapper fort. Verdict : neuf mois de suspension. Une sanction lourde, symbolique, destinée à protéger l’institution arbitrale. Longoria paie cher sa colère, même si, à Marseille, certains y voient l’expression d’un ras-le-bol partagé.

La plainte qui s’évapore et soulage Marseille

Dans la foulée, la LFP et la FFF décident d’aller plus loin en déposant plainte pour diffamation le 12 mai. Un pas judiciaire supplémentaire qui pouvait durablement fragiliser le président olympien. Mais contre toute attente, le dossier se dégonfle. La Fédération française de football ne portera finalement pas plainte, faute d’avoir réglé la consignation judiciaire.

Résultat : une procédure irrecevable. Une décision qui sauve clairement Pablo Longoria d’un nouveau front judiciaire. Vincent Labrune, président de la LFP, n’a pas caché sa surprise dans un courrier adressé à Philippe Diallo. « Nous avons été extrêmement surpris d’apprendre que la FFF n’avait pas réglé la consignation (…) actant par conséquent l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile », écrit-il, regrettant un retrait qui « affaiblit » les plaintes conjointes, notamment celle du Safe.

Lire aussi sur l’OM :

Tension à l’OM : Un désaccord met De Zerbi met en colère !

Alerte OM : Chelsea débarque pour une pépite marseillaise

À voir

Mercato PSG : La Ligue des Champions complique tout pour le Paris SG

OM : De Zerbi soulagé, deux renforts arrivent enfin !