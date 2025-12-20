Mercato OM : Marseille prépare un coup de maître pour l’été

L’OM ne perd pas de temps et prépare déjà son prochain mercato estival. Souffian El Karouani, pépite d’Utrecht, serait dans le viseur du club phocéen pour un transfert gratuit.

Mercato OM : Un premier transfert déjà planifié pour l’été

Alors que le mercato hivernal pointe à l’horizon, l’OM se projette déjà sur l’été. Selon les informations de Foot Mercato, le club marseillais aurait ciblé Souffian El Karouani, arrière gauche de 25 ans, qui brille aux Pays-Bas avec Utrecht. Avec trois buts et quinze passes décisives cette saison, l’international marocain s’est imposé comme un élément clé de son équipe.

Medhi Benatia, directeur de football de l’OM, voit en lui une opportunité en or : un joueur de qualité, libre à la fin de la saison, pourrait renforcer la défense phocéenne sans que le club n’ait à débourser un centime pour le transfert. L’Olympique de Marseille affiche ainsi son ambition et son sens de l’anticipation.

La concurrence et le dilemme d’Utrecht

Pour autant, le dossier n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Utrecht, conscient de la valeur de son joueur, pourrait préférer une vente dès cet hiver afin d’engranger un petit chèque plutôt que de le voir partir libre. Une décision qui pourrait forcer Marseille à accélérer les négociations pour éviter toute surprise.

Pablo Longoria, président du club, devra donc trancher entre attendre la fin de saison et sécuriser le joueur dès cet hiver. Une attente risquée, qui pourrait voir la concurrence européenne s’inviter dans le dossier et compliquer la mission phocéenne. Au-delà d’El Karouani, Marseille envisage également de renforcer son attaque. Un numéro dix capable de soulager Mason Greenwood et un ailier sont dans les plans du club pour le mercato hivernal.

