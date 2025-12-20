Mercato PSG : Un double coup préparé en coulisses cet hiver

Le PSG pourrait bien animer le mercato hivernal avec deux renforts stratégiques. Les dirigeants parisiens visent un défenseur central et un ailier droit pour renforcer une équipe déjà impressionnante.

Mercato PSG : Un hiver sans folie… mais stratégique

Après la victoire en Coupe Intercontinentale, le PSG peut enfin se concentrer sur le mercato hivernal. Contrairement à janvier 2025 et l’arrivée spectaculaire de Kvaratskhelia, Paris optera pour la prudence cette année. Pas de coups tonitruants, mais une attention particulière aux besoins précis de l’effectif.

Le club n’envisage pas de départs majeurs et préfère miser sur la stabilité. Luis Enrique, satisfait de son groupe mais confronté à quelques blessures, attend des renforts ciblés pour sécuriser sa campagne en Ligue 1 et sur la scène européenne. L’hiver sera donc discret… mais pas inactif.

Deux postes clés identifiés

Selon L’Équipe, Luis Campos et son équipe ont ciblé deux postes : un défenseur central et un ailier droit. La défense, parfois mise à mal par les blessures, nécessite un renfort fiable, capable de s’intégrer rapidement au système d’Enrique. Le club scrute le marché pour trouver le profil idéal.

Pour l’aile droite, la situation est plus stratégique. Avec Kvaratskhelia, Barcola et Désiré Doué, le Paris SG dispose d’ailiers de haut niveau, mais tous préfèrent évoluer sur le côté gauche. L’arrivée d’un spécialiste du flanc droit permettrait de diversifier les options offensives et d’offrir plus de solutions tactiques à l’entraîneur espagnol.

