Mercato Stade Rennais : Le flou total autour de l’avenir Ludovic Blas

Entre prudence et ambition, le Stade Rennais navigue dans l’incertitude pour le mercato d’hiver. L’avenir de Ludovic Blas, pilier créatif du milieu, reste encore indécis.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC joue la carte de la prudence

Actuellement 6e de Ligue 1, le Stade Rennais s’apprête à vivre un mercato hivernal plus mesuré que l’an dernier. Les arrivées dépendront largement des départs, Kamara et Nagida étant les principaux concernés, tandis que le sort de Ludovic Blas reste en suspens. « malgré les choix qui ont été faits par le coach, ce groupe vit bien, et c’est précieux. Certains ont été piqués, d’autres reviennent peu à peu, mais une émulation s’est installée, et on veut la garder. », a indiqué Loïc Désiré, directeur sportif, selon Ouest-France.

Le club surveille cependant les opportunités pour renforcer son milieu et le flanc droit, tout en conservant ses jeunes talents comme Jacquet afin de viser l’Europe en fin de saison. Cette approche prudente traduit la volonté du club breton de ne pas déséquilibrer un effectif solide et ambitieux.

Ludovic Blas, un avenir encore flou à Rennes

Concernant le milieu offensif de 27 ans, Désiré souligne son importance : « on reste vigilant sur ce type de joueur en cas de départ. Cissé peut aussi compenser pour jouer un peu plus bas, Ugochukwu arrivera également. » Blas, encore sous contrat, sera évalué début janvier : « Ludo est encore là et il va nous apporter. On n’a pas évoqué son avenir encore, on fera un point en début d’année », a-t-il insisté.

Le Stade Rennais réfléchit également à un renfort sur le flanc droit pour concurrencer Frankowski si Nagida venait à partir. « On prendra peut-être un droitier plutôt qu’un gaucher, pour amener un peu de concurrence et avoir une solution de rechange », précise Désiré. Dans ce contexte, le club mise sur la continuité de son projet en conservant ses meilleurs éléments et en renforçant intelligemment l’effectif.

