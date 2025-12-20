Mercato : Une erreur monumentale du PSG révélée en Premier League

Le PSG pourrait regretter sa décision de vendre Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort. Aujourd’hui à Liverpool, l’attaquant français éblouit la Premier League et s’affirme comme un sérieux challenger d’Erling Haaland.

Mercato PSG : Un départ du Paris SG qui pourrait laisse des regrets

Recruté par le PSG en provenance de Reims à l’aube de la saison 2022-2023, Hugo Ekitike était présenté comme un futur grand nom du football français. Malheureusement, l’aventure dans la capitale ne durera pas. L’attaquant n’a jamais réussi à s’imposer, alternant entre matchs et banc, jusqu’à ce que le club décide de le prêter puis de le vendre définitivement à l’Eintracht Francfort pour 16,5 millions d’euros en 2024.

Lire aussi : Mercato : La vérité explosive sur le transfert raté d’Ekitiké à Newcastle

À voir

Mercato OM : Marseille prépare un coup de maître pour l’été

Cette décision, qui pouvait paraître stratégique à l’époque, commence aujourd’hui à peser lourdement sur l’image du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Le club parisien a laissé filer un talent en devenir qui explose désormais sous d’autres cieux.

Une explosion en Premier League pour Hugo Ekitike

À Liverpool, Hugo Ekitike a pris une tout autre dimension. Recruté pour la somme colossale de 91 millions d’euros, il s’est rapidement adapté au rythme effréné de la Premier League. Avec déjà 10 buts à son actif, l’international français impressionne et commence à faire parler de lui sur le plan européen.

Troy Deeney, légende anglaise, n’hésite pas à comparer son niveau à celui d’Erling Haaland : « Il va rivaliser avec Erling Haaland jusqu’au bout pour le titre de meilleur buteur. Ce gamin est exceptionnel, c’est du très lourd, un vrai crack. » Pour Deeney, Ekitike a le potentiel pour devenir une pièce maîtresse de l’attaque française aux côtés de Kylian Mbappé.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : La Ligue des Champions complique tout pour le Paris SG

PSG Mercato : Accord de principe annoncé pour Upamecano

À voir

ASSE : Kilmer Sports face à un cauchemar sportif inattendu

Le PSG reçoit une grande nouvelle pour la Champions League !