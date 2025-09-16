OM : De Zerbi avec un renfort inattendu contre le Real

Pour son premier match de Ligue des champions contre le Real Madrid, l’OM ne pourra pas compter sur l’intégralité de son effectif. Roberto De Zerbi enregistre cependant un retour bienvenu en attaque.

OM : De Zerbi pourra compter sur Amine Gouiri face au Real Madrid

L’Olympique de Marseille doit faire face à un défi immense pour son entrée en lice en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de créer l’exploit ce mardi (21h) face au Real Madrid. Cette mission s’avère très difficile, mais pas impossible. Outre le niveau de l’équipe adverse, l’entraîneur de l’OM est confronté à des absences de dernière minute.

Nayef Aguerd, sous protocole commotion, et de Hamed Junior Traoré blessé à la cuisse, ne participeront pas à ce choc européen. De Zerbi a cependant pu compter sur un retour de taille dans son groupe. Amine Gouiri fait partie des joueurs convoqués. Touché au visage contre Lorient, l’attaquant algérien va mieux. Il est apte pour ce déplacement périlleux à Madrid.

Sa présence offre une option offensive supplémentaire à De Zerbi. Ce dernier a convoqué un commando de 22 joueurs pour tenter de surprendre le Real. Son équipe est composé des gardiens De Lange et Rulli, ainsi qu’une défense remaniée. Au milieu, Kondogbia et Hojbjerg seront présents. L’attaque s’articulera autour d’Aubameyang et des récents renforts comme Paixao et Robinio Vaz, en plus de Gouiri.