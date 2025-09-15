Real-OM : C’est confirmé, De Zerbi chamboule sa défense !

C’est une mauvaise nouvelle pour l’OM à quelques heures du match contre le Real Madrid. Roberto De Zerbi devra faire sans Nayef Aguerd. Son absence bouscule les plans du coach marseillais. Même s’il ne l’a pas reconnu en conférence de presse.

OM : Nayef Aguerd confirme son forfait, De Zerbi a déjà une solution de rechange

Pour le choc de ce mardi entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi doit faire face à un coup dur de dernière minute. Le défenseur central Nayef Aguerd est forfait. L’international marocain l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux : il est sous protocole médical suite à commotion cérébrale survenu lors de la victoire contre Lorient (4-0).

Lire aussi : Alerte à l’OM : De Zerbi enregistre 2 forfaits face au Real

À voir

PSG – Atalanta : Après Kvara, grosse surprise en attaque !

Ce protocole de 7 jours rend sa participation contre le Real Madrid impossible. Ce qui oblige De Zerbi à revoir ses plans en défense. Un point sera fait vendredi pour évaluer l’état de santé de Nayef Aguerd avant le prochain Classico contre le PSG. L’entraîneur de l’OM devra vite trouver une solution pour le remplacer.

Leonardo Balerdi va retrouver sa place de titulaire face au Real Madrid

Son choix se porte à priori sur Leonardo Balerdi. « Si Aguerd était là demain, vous pensez que Leo serait sur le banc ? », a lancé De Zerbi devant la presse. Le défenseur argentin réalise un début de saison décevant, marqué par des erreurs récurrentes. Ce qui lui a valu de vives critiques à Marseille. Il aura la lourde tâche de se montrer à la hauteur de l’événement afin de stopper l’armada madrilène.

https://twitter.com/GuillaumeTarpi/status/1967645608883171374

Lire aussi : Révélation OM : De Zerbi a trouvé le nouveau Riyad Mahrez

Ce déplacement à Madrid devient donc un test majeur pour lui. Leonardo Balerdi partait de loin pour être dans le onze de départ. A lui de saisir cette occasion pour confirmer son statut de titulaire et capitaine de l’OM. « Les nouveaux sont venus aider l’équipe (…) Je vais être meilleurs avec eux », a-t-il assuré.