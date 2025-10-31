Stade Rennais : Habib Beye tranche deux dossiers chauds !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye met les choses au clair avant le choc face au RC Strasbourg en Ligue 1. Il s’est prononcé sur la situation de deux cadres de l’équipe.

Stade Rennais : Seko Fofana et Ludovic Blas de retour

Six matchs sans victoire. Le Stade Rennais, dixième de Ligue 1, reçoit dimanche Strasbourg, quatrième. Sous pression, Habib Beye a clarifié ce vendredi la situation de Seko Fofana et Ludovic Blas, écartés du groupe mercredi à Toulouse (2-2). Ces deux cadres ont repris l’entraînement et pourront disputer cette affiche face aux Alsaciens.

« Déjà, réintégrer, non. Ils n’ont jamais quitté l’entraînement, ils n’ont juste pas été dans le groupe à Toulouse. J’ai expliqué pourquoi. Là, ils sont à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné. Il en reste un demain où il faudra être compétitifs et le plus investi possible et on prendra les décisions à ce moment-là. » a-t-il dit.

L’entraîneur rennais assume sa décision. « Je l’ai dit, c’est l’exigence qu’il nous faut aujourd’hui dans un club comme Rennes. J’en suis le garant et quand je ne l’ai pas, j’estime que je fais des choix, et les 20 à Toulouse étaient les plus performants. Mais dès le lendemain, c’est rouvert à la compétition, et jusqu’à demain (samedi), on a le temps de prendre le temps de savoir qui sera compétitif face à Strasbourg » a-t-il ajouté.

