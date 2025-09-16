LdC : De Zerbi sort le Mbappé de l’OM contre le Real Madrid

Pour son retour en Ligue des champions, l’OM affrontera le Real Madrid de Kylian Mbappé, mardi (21h). Roberto de Zerbi compte sur ‘’le Mbappé’’ de son équipe pour faire mal aux Merengues.

Kylian Mbappé et le Real Madrid font peur à l’OM

L’OM démarre la phase de groupe de la Ligue des Champions par un match compliqué contre Kylian Mbappé et le Real Madrid. De plus, l’équipe de Roberto de Zerbi se déplace à Santiago Bernabeu, sur un terrain hostile, lors de cette première journée. Leonardo Balerdi est conscient du danger permanent que représente le buteur français de l’équipe du Real Madrid.

Il se méfie justement de ce dernier. « Les qualités physiques et techniques des joueurs sont élevées, les noms des joueurs de l’effectif madrilènes sont impressionnants. […]. Il est clair que Kylian Mbappé est l’un des meilleurs du monde. Il l’a démontré pendant des années. Cette année, il a un grand niveau », a déclaré le capitaine de l’Olympique de Marseille.

De Zerbi veut voir un Greenwood au niveau de Mbappé

Quant à l’entraîneur des Marseillais, il compte aussi un attaquant de référence dans son effectif. Roberto de Zerbi veut voir Mason Greenwood hausser son jeu au niveau de celui du numéro 10 de la « Maison Blanche ». « S’il veut devenir un grand joueur de premier plan, Mason doit courir sans ballon. J’ai vu Mbappé, Ousmane Dembélé mettre la pression sans ballon. Greenwood doit le faire aussi », a demandé le technicien italien.

Il faut noter que Kylian Mbappé et Mason Greenwood font un début de saison canon. Le premier est déjà auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 4 journées de Liga, tandis que le deuxième a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives en 4 matchs de Ligue 1. Le duel Mbappé – Greenwood en Ligue des champions est donc lancé.