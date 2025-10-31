OM : Crise en vue, Emerson sonne la mobilisation !

À la veille du match Auxerre-OM, Emerson Palmieri a pris la parole pour sonner la mobilisation. Il a insisté sur la nécessité de réagir immédiatement face aux Auxerrois.

Emerson Palmieri fixe le cap, l’OM va à Auxerre pour gagner

L’Olympique de Marseille traverse une mauvaise passe, marquée par trois matchs sans victoire en journée. Après la défaite contre Sporting (2-1), l’OM a été battu à Lens sur le même score avant de concéder le nul face à Angers i (2-2). Cette série de contre-performances crée une atmosphère tendue autour du club.

Emerson Palmieri a d’ailleurs livré son ressenti sur cette spirale négative. Et même si la fragilité défensive de l’OM est pointée du doigt (2 buts encaissés par match), l’international italien a attribué ces résultats à un manque de chance. « On a souffert d’un peu de malchance sur les trois derniers matchs », a-t-il affirmé devant la presse.

Lire aussi : Sporting-OM : Emerson envoie un message fort après son rouge

À voir

Mercato : Man City provoque le PSG avec un chèque insolent !

Emerson et ses coéquipiers le savent très bien. L’OM devra vite mettre un terme à cette série noire. Cela passe par une victoire ce samedi sur la pelouse d’Auxerre. « On va là-bas pour gagner (…) Auxerre risque de jouer avec un bloc bas comme Angers. On doit apprendre de nos erreurs et essayer de l’emporter », a-t-il prévenu.

Il assume son expulsion face au Sporting Portugal

Les Marseillais devront faire preuve d’un engagement total sur le terrain. Un aspect sur lequel Emerson est revenu. Le défenseur polyvalent a même écarté la question de la fatigue liée à l’enchaînement des matchs. « L’important c’est d’être prêt mentalement et physiquement demain. On le sera tous ».

Notons qu’Emerson Palmieri avait été expulsé pour simulation lors de la défaite face au Sporting en Ligue des Champions. L’ancien Lyonnais a reconnu sa faute sur le second carton jaune, avec une amertume concernant le premier. « Le second jaune, c’est ma responsabilité. Je suis désolé pour mes coéquipiers de les laisser à dix », a-t-il avoué.

Il a surtout insisté sur la nécessité de se concentrer désormais sur le match de demain contre Auxerre. Un faux pas face à l’AJA pourrait plonger l’OM dans la crise.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Inquiétude levée à l’OM : Bilal Nadir prend la parole !

À voir

FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe !

Mercato OM : Gros coup en vue, Robinio Vaz annoncé au Real

OM : De Zerbi va frapper fort, Greenwood sanctionné ?