FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe !

La Commission de discipline de la LFP sanctionne le FC Nantes après les incidents lors du choc face au LOSC en Ligue 1.

FC Nantes : la tribune Loire partiellement fermée contre Lorient

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdit. Deux blocs de la tribune Loire, à la Beaujoire, seront fermés lors du match contre Lorient, le 23 novembre 2025. Cette sanction tombe après les fumigènes allumés face à Lille. Ce jour-là, le 19 octobre, la Tribune Loire célébrait ses 40 ans. Sur le terrain, Nantes avait perdu (0-2).

En tribunes, c’était l’inverse : couleurs, chants, tifos géants. Un premier visuel majestueux au coup d’envoi, un second à la reprise. Puis, une pluie de fumigènes, rouge et or, pour illuminer la soirée. Mais la Commission de discipline de la LFP estime qu’ils ont exagéré.

Ce jeudi 30 octobre, la Commission de discipline a annoncé un match avec sursis contre le club pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales des supporters nantais ». Il y aura donc la fermeture des blocs S1 DB et S2 EB le 23 novembre. Le FC Nantes ne pourra donc pas compter totalement sur la Tribune Loire pour défier les Merlus en Ligue 1. C’est une mauvaise nouvelle pour les Canaris avant cette affiche.

