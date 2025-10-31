Mercato : Man City provoque le PSG avec un chèque insolent !

Susceptibles de perdre Rodri à la fin de la saison en cours, Manchester City et son coach Pep Guardiola seraient prêts à faire une folie pour attirer l’un des chouchous de Luis Enrique au PSG. Explications.

Mercato : Le successeur de Rodri identifié au PSG

Après sept années de bons et loyaux services, Rodri pourrait quitter les rangs de Manchester City lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu défensif espagnol ne dispose pas d’une proposition pour prolonger son aventure avec les Citizens. Pour éviter de le voir partir gratuitement, le club anglais pourrait le vendre à l’issue de l’exercice en cours.

Lisez aussi : Barça-PSG : Révélation inquiétante sur le forfait de Joao Neves

À voir

FC Nantes : Luis Castro confirme 4 forfaits avant le FC Metz

Surtout que le Real Madrid rêverait de l’avoir dans ses rangs pour renforcer le milieu de terrain de l’équipe de Xabi Alonso. Après avoir perdu Toni Kroos et Luka Modric, le club madrilène verrait Rodri comme la recrue idéale pour stabiliser l’entrejeu des Merengues afin d’envisager plus sereinement l’avenir. Conscient de la possibilité de perdre l’international espagnol de 29 ans l’été prochain, Manchester City lorgnerait déjà du côté du PSG pour sa succession.

Man City prêt à mettre 120M€ pour recruter Joao Neves

Un an seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain pour 60 millions d’euros, Joao Neves est devenu une véritable référence à son poste. Considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs au monde, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne fait rêver au-delà des frontières de la Ligue 1. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, le crack de 21 ans serait ainsi sur les tables des Citizens pour l’été prochain.

D’après le média Fichajes, Pep Guardiola serait un grand admirateur de l’international portugais, le technicien espagnol le considérant comme une cible de transfert prioritaire pour l’été 2026. La publication ibérique précise même que les dirigeants de Man City seraient prêts à dépenser 120 millions d’euros pour Joao Neves, considéré comme un « successeur idéal » de Rodri, le Ballon d’Or 2024 étant en proie à des blessures récurrentes.

De son côté, le PSG n’a aucune intention de vendre son numéro 87, quel que soit le montant de l’offre, même si les pensionnaires de l’Etihad Stadium seraient confiants dans leur capacité de pouvoir convaincre le compatriote de Bernardo Silva de rejoindre la Premier League. Affaire à suivre donc…

Lire aussi sur le PSG :

PSG : La vérité de Luis Enrique sur le cas Joao Neves

À voir

Mercato OM : Ça chauffe sérieusement pour Dani Ceballos !

Mercato PSG : Joao Neves lâche une bombe sur son avenir !

PSG : Mauvaise nouvelle, le Paris SG tremble pour Joao Neves