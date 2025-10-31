Mercato : Arsenal fait trembler le PSG avec une offre inouïe

Vainqueur de la Ligue des champions en mai dernier, le PSG possède un effectif qui fait rêver les autres grands clubs européens. Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, aimerait notamment s’offrir les services d’un cadre de Luis Enrique.

Mercato : Un milieu de terrain du PSG fait rêver Arsenal

Malgré des débuts compliqués au Parc des Princes, Fabian Ruiz est monté en puissance au point de devenir un titulaire indiscutable au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Ancien coéquipier du milieu de terrain espagnol, Marco Verratti a dit tout le bien qu’il pense de l’ancien joueur du Napoli.

« Fabian avait passé des moments un peu difficiles. Aujourd’hui, c’est un joueur que tout le monde respecte. Quand j’étais à Paris, tout le monde disait que Fabian n’était pas un joueur pour le Paris Saint-Germain. Mais je le voyais tous les jours, c’est un joueur très intelligent pour le football d’aujourd’hui, surtout dans une équipe de Luis Enrique.

C’est un joueur incroyable, parce qu’il sait attaquer les espaces, il a le tempo du jeu, il connaît le foot. Ils ont été très importants pour le PSG. Dans le football d’aujourd’hui, le milieu est très important. Ils sont magnifiques dans les phases avec ou sans le ballon », a confié l’international italien dans une interview accordée à Foot Mercato.

Alors qu’il n’avait pas vraiment réussi ses débuts dans le club de la capitale après son arrivée à l’été 2022, Fabian Ruiz fait désormais forte impression ces deux dernières saisons, et notamment l’an dernier, au point de devenir l’un des éléments incontournables du système et du plan de jeu de Luis Enrique. Une régularité qui attire les convoitises d’autres cadors, notamment Arsenal.

Les Gunners veulent déloger Fabian Ruiz du Paris SG

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 22,50 millions d’euros en provenance du Napoli, Fabian Ruiz pourrait rapporter gros au PSG dans les mois à venir. Le coach d’Arsenal, Mikel Arteta, aimerait intégrer son compatriote dans son collectif pour l’associer à ses compatriotes Martin Zubimendi et Mikel Merino.

Et selon les informations de Fichajes, le club londonien serait confiant dans son projet de transfert. De son côté, le Paris SG ne serait pas forcément vendeur, mais pourrait écouter les offres à partir de 50 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz pourrait envisager un départ s’il ne prolonge pas jusqu’à l’été prochain, à un an de la fin de son engagement initial. Affaire à suivre donc…

