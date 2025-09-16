Mercato OL : L’Inter prépare un transfert à Lyon en janvier

Alors que plusieurs clubs de Premier League tentent de transférer Malick Fofana de l’OL, l’Inter Milan, un nouveau prétendant, se lance dans la course.

Mercato OL : Malick Fofana affole des cadors de la Premier League

Malick Fofana a animé le mercato estival de l’OL et continue d’alimenter les rumeurs au sujet de son prochain départ en janvier 2026. En effet, la Direction de l’OL a repoussé plusieurs offres jugées insuffisantes, mais le jeune ailier reste toujours la cible privilégiée de Liverpool, Tottenham, Chelsea ou encore Manchester United en Premier League.

En Bundesliga, le Bayern Munich a tenté de le recruter pendant le mercato d’été, mais en vain. Le club bavarois est toujours sur les rangs pour s’offrir le néo-international Belge (3 sélections).

En attendant le mercato hivernal prochain, dans trois mois et demi, l’Inter Milan est aussi intéressé par le profil de ce dernier.

L’Inter Milan se positionne pour Malick Fofana

Le club lombard serait prêt à faire une proposition à l’Olympique Lyonnais pour Malick Fofana, à l’hiver. Mais il part de loin dans la course entre concurrents. Selon les informations d’Ekrem Konur, l’offre prévue par l’Inter est estimée à 25 M€. Évidemment, ce montant est largement inférieur à l’indemnité exigée par le club rhodanien pour son attaquant de 20 ans.

À voir

Mercato OM : Ceballos, sa discussion avec De Zerbi fuite

Michele Kang a repoussé Everton, ainsi qu’une offre du Bayern estimée à 35 M€. La présidente de Lyon attend plus de 40 M€. Les Nerazzurri doivent donc impérativement rehausser leur offre initiale, afin de pouvoir rivaliser avec les clubs britanniques pour Malick Fofana en janvier prochain. Il faut rappeler que le numéro 11 de l’OL est évalué à 30 M€ par Transfermarkt. Son transfert de La Gantoise à Lyon avait été conclu à 19,5 M€, en janvier 2024.