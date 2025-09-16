Mercato OM : Ceballos, sa discussion avec De Zerbi fuite

Le dossier Dani Ceballos a animé la fin du mercato de l’OM. Et Roberto De Zerbi a déjà commenté le sujet, une nouvelle révélation vient éclaircir les raisons de ce revirement.

Mercato OM : Dani Ceballos à De Zerbi, l’appel qui a tout changé

Un défi immense attend l’OM ce mardi soir en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi devront batailler face au Real Madrid au Santiago Bernabeu. Ces deux équipes se sont déjà retrouvées sur autre terrain cet été : celui du mercato. En effet, l’OM et le Real Madrid s’étaient entendus sur un prêt de Dani Ceballos.

Lire aussi : Mercato OM : Ceballos, Xabi Alonso siffle la fin du feuilleton

À voir

OM : De Zerbi avec un renfort inattendu contre le Real

La direction marseillaise semblait ainsi tenir son groupe de l’été, avant qu’une décision du joueur fasse capoter le deal. Roberto De Zerbi a révélé en conférence de presse que Dani Ceballos « n’a pas voulu venir chez nous (…) Il ne vient pas dans une autre grande équipe comme l’OM ». Cette déclaration laisse entendre l’échec du dossier est dû à la volonté du milieu de terrain du Real Madrid.

Lire aussi : INFO Mercato : Après Ceballos, un autre échec pour l’OM ?

Pourtant , de nouvelles informations émergent. Marca révèle que Ceballos a lui-même contacté Roberto De Zerbi pour s’expliquer. Il a pris le temps de s’excuser pour refus de rejoindre l’OM. Il a également remercié l’entraîneur de l’OM pour son intention de le recruter. Cette conversation entre les deux hommes est la preuve d’un profond respect et de professionnalisme.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos lâche une bombe sur son avenir !

De son côté, l’OM a recruté d’autres joueurs. De Zerbi est aussi passé à autre chose. L’entraîneur reste concentré sur le match de ce soir contre le Real Madrid.