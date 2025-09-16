LDC : L’OM tremble avant le Real Madrid !

L’OM affronte ce soir le club le plus titré en Ligue des Champions : le Real Madrid. Les hommes de Roberto De Zerbi devront se battre pour espérer un bon résultat à Madrid.

LDC : L’OM va-t-il créer l’exploit face au Real Madrid ?

Le Vélodrome patientera encore. Pour l’heure, l’OM débute sa campagne européenne ailleurs. Pas n’importe où : au Bernabéu, face au Real Madrid. Une entrée directe, brutale, dans le haut niveau. Le président du club phocéen, Pablo Longoria, au micro de France Inter, a résumé la mission. Enthousiasme, humilité, réalisme : trois mots pour une équation. Derrière eux, une ambition évidente, imposée par l’histoire du club, par la ville, par le public.

Même discours côté coach marseillais. Roberto De Zerbi martèle notamment : humilité face au Real, ambition par devoir. « On doit y aller avec humilité – le Real, ce n’est pas n’importe qui – mais aussi avec de l’ambition. Le club a une histoire dans cette compétition, notre maillot pèse lourd en Ligue des champions. Le club, la ville et le public nous imposent de l’ambition. », a déclaré Roberto De Zerbi.

Mais l’OM hésite : ancien vainqueur légitime ou Petit Poucet ? Opta lui donne 0,2 % de chances. Folie d’imaginer plus ? Peut-être. Pourtant, cette prudence traduit aussi les difficultés que rencontre le club. L’OM a vécu des hauts et des bas avant de retrouver enfin la Ligue des Champions. De Zerbi a reçu des renforts cet été pour permettre au club phocéen de faire un bon parcours durant cette compétition. Pavard, Aguerd, O’Riley, Vermeeren. Des joueurs intelligents, expérimentés.

Aguerd manquera ce soir le choc face au Real Madrid. Mais les Marseillais avancent confiants. Balerdi, promu capitaine, veut se racheter. « Le principal, c’est de minimiser les erreurs. Puis donner 100%. Si on joue notre jeu, on peut créer du danger », a déclaré l’Argentin.