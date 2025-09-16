Mercato PSG : Luis Campos lâche une bombe sur son avenir !

Invité de l’émission « Rothen s’enflamme », Luis Campos a évoqué de nombreux sujets lundi soir. Le conseiller sportif du PSG a notamment parlé de son avenir. Explications.

Mercato : Luis Campos annonce sa retraite après le PSG

Nommé en juillet 2022 en remplacement du Brésilien Leonardo, qui avait fait son retour en 2019, Luis Campos a une idée claire sur la suite de sa carrière. Reconnu comme l’un des plus grands dénicheurs de talents au monde, le dirigeant portugais a annoncé que le Paris SG sera son dernier projet en tant que directeur sportif. Prolongé jusqu’en juin 2030, en mai dernier, Luis Campos assure qu’il prendra sa retraite à la fin de son aventure avec le PSG.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos déshabille Gianluigi Donnarumma !

« Mon travail, ce n’est pas seulement le PSG, c’est aider QSI à grandir aussi sur le plan qu’ils ont dans le football – qui est extraordinaire, comme ils ont dans le padel ou dans les autres activités. Je suis très content de cette opportunité qui m’a été donnée par le président Nasser Al-Khelaïfi de venir donner mes idées », a confié l’ancien recruteur de l’AS Monaco sur RMC. Pour autant, le PSG sera son dernier club.

À voir

OM : De Zerbi avec un renfort inattendu contre le Real

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos dégote un roc français !

« C’est sûr », a notamment assuré Luis Campos, avant d’ajouter : « à 65 ans, j’aimerais avoir l’énergie de me réveiller plusieurs fois à 4h du matin, pour prendre un vol à 6h du matin. Est-ce que ce sera fini ? Peut-être que je viendrai vous aider ici (à RMC) si vous m’appelez (rires). Mais oui, le PSG est mon dernier projet. » Architecte du Paris Saint-Germain depuis trois saisons, Luis Campos prendra donc sa retraite au terme de son histoire avec le club de la capitale dans cinq ans.