L’ASSE dispose d’un atout majeur pour la montée en Ligue 1

L’équipe de l’ASSE possède des atouts offensifs qui devraient la propulser vers son objectif unique : la montée en Ligue 1.

ASSE : Cardona et Duffus arrivés en renfort

Parmi les joueurs recrutés par l’ASSE cet été, il y a deux joueurs offensifs. Kilmer Sports Ventures a levé l’option d’achat d’Irvin Cardona, à l’issue de son prêt satisfaisant. Le groupe canadien a versé 2,5 M€ au FC Augsbourg pour recruter le polyvalent attaquant, définitivement.

Il a ensuite enrôlé Josuha Duffus, un avant-centre Britanno-Jamaïcain. Il s’est engagé avec les Verts librement, en provenance de Brighton, son club formateur.

Mercato : Stassin et Davitashvili conservés

En plus de ces deux attaquants, l’AS Saint-Etienne a surtout réussi à garder Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, ses deux meilleurs buteurs de la saison dernière. Le premier avait été auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1, tandis que le deuxième avait marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs disputés. L’avant-centre belge et l’ailier géorgien étaient très sollicités pendant le mercato d’été, mais la Direction du club stéphanois leur a fermé la porte de sortie.

Ben Old et Boakye affûtés, N’Guessan et Jamali en embuscade

Sur le plan offensif, Ben Old est revenu d’une longue blessure (déchirure du ligament du genou) et est très affûté. Idem pour Augustine Boakye, qui avait manqué la fin de la saison dernière à cause d’une blessure à la cheville. Eirik Horneland peut également compter sur le jeune Djylian N’Guessan (17 ans).

Il n’est certes pas encore disponible (en réathlétisation), mais il représente également une alternative en pointe de l’attaque de l’ASSE. Promu en équipe professionnelle cet été, Nadir El Jamali (18 ans) fait également partie des atouts offensifs de l’équipe d’Eirik Horneland.

ASSE : 9 buts marqués par 6 joueurs offensifs

Outre N’Guessan, qui n’a pas encore joué en Ligue 2 cette saison, et Jamali, les joueurs offensifs ont été tous décisifs lors des cinq premières journées de la saison. Augustine Boakye compte 2 buts et 3 passes décisives, Irvin Cardona arrive en deuxième position avec 2 buts et 1 passe décisive en 5 matchs également.

Quant à Zuriko Davitashvili, il est auteur de 2 buts en 4 matchs disputés. Ben Old a inscrit 1 but et a délivré 1 passe, tout comme Lucas Stassin, en 4 apparitions en Ligue 2. Malgré son temps de jeu réduit, Josuha Duffus a été décisif, avec 1 but marqué lors de sa première apparition sous le maillot des Verts.

Sur les 11 buts de l’AS Saint-Etienne, 9 ont été réussis par six joueurs offensifs. Ce qui est un atout majeur pour Eirik Horneland, car son équipe possède la meilleure attaque du championnat en ce moment. Pour rappel, Mahmoud Jaber (milieu) et Mickael Nadé (défenseur) sont les auteurs des deux autres buts stéphanois.