Mercato OM : Offre XXL pour Greenwood, la vérité éclate !

Cet été, un éventuel transfert de Mason Greenwood vers l’Arabie Saoudite a enflammé le mercato de l’OM. Mais le président de Pablo Longoria vient de mettre les choses au clair.

Mercato : L’OM conserve Greenwood, la mise au point de Pablo Longoria

Mason Greenwood a fait l’objet de multiples spéculations lors mercato estival. Notamment en Arabie saoudite où son nom circule avec insistance du côté d’Al-Nassr. Le club de Cristiano Ronaldo aurait tenté de recruter l’attaquant anglais de l’OM cet été. Une offre supérieure à 90 millions d’euros était même évoquée pour son transfert. Mais le président de l’OM vient de mettre un terme à ces rumeurs persistantes.

Lire aussi : OM : Grosse révélation sur l’avenir de Greenwood

Interviewé par Marca, Pablo Longoria a d’abord a fait l’éloge de Mason Greenwood qui possède « un talent extraordinaire ». Le dirigeant espagnol avoue qu’il n’a jamais eu l’occasion de travailler avec un tel joueur, capable de faire « des choses que les autres joueurs ne font pas ». Le président de l’OM a ensuite été catégorique sur ce dossier : il n’y a pas eu d’offre officielle sur la table pour l’ancien Mancunien.

À voir

PSG – Atalanta : Premiers indices sur le groupe d’Enrique !

Lire aussi : OM : Le coach de l’Angleterre lâche une bombe pour Greenwood

Pablo Longoria reconnait que de nombreuses rumeurs circulent autour des grands joueurs, mais que la plupart du temps, elles sont loin de la vérité. Son message est donc clair : Mason Greenwood reste un pilier du projet OM. La direction du club souhaite lui offrir la stabilité nécessaire pour qu’il continue de s’épanouir à Marseille et progresser sur le long terme. Les Olympiens n’ont aucune intention de le vendre dans un futur proche.