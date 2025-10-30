FC Nantes : Trois forfaits confirmés avant le FC Metz !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro déplore trois forfaits avant le choc face au FC Metz en Ligue 1.

FC Nantes : Trois absences de poids avant le FC Metz !

La Beaujoire accueillera le duel entre le FC Nantes et FC Metz pour la 11ᵉ journée de Ligue 1 dimanche. Les Canaris, 13ᵉ avec 9 points, peine à avancer. Leur dernier succès était face au Paris FC (2-1) le 24 octobre, grâce à Youssef Arabi El et Matthis Abline. Avant cela, ils avaient plié face à Lille (0-2) et enchaîné trois nuls.

Dans le camp nantais, Arabi El reste constant : deux buts sur les cinq derniers matchs. Abline, livre de belles performances. Mostafa Mohamed fait de son mieux. Herba Guirassy a claqué un doublé face à l’AS Monaco mercredi soir. Ces quatre joueurs portent l’attaque nantaise, et leur entente pourrait faire mal à Metz.

En face, Metz vit des heures sombres. Dix-huitième au classement, seulement 5 points au compteur. Les Messins ont réussi à battre le RC Lens (2-0) mercredi soir. Avant cette victoire, les Grenats avaient reçu une claque : 6-1 contre Lille lors de la 9e journée. Ils pourraient créer la surprise encore à la Beaujoire. Pour cette affiche, le coach du FCN, Luis Castro devra faire sans trois cadres : Francis Coquelin et Johann Lepenant, blessés, ne sont pas encore opérationnels. Mayckel Lahdo manquera aussi le rendez-vous.