Mercato PSG : Victor Osimhen, surprise de l’été prochain ?

Toujours en quête d’un numéro 9 de classe mondiale, le PSG serait disposé à revenir à la charge pour recruter Victor Osimhen. Malgré la concurrence du Barça, le club de la capitale serait en pole position pour la star de Galatasaray.

Après deux tentatives avortées, le Paris Saint-Germain et Victor Osimhen pourraient finalement se retrouver lors du prochain mercato estival. Alors que Gonçalo Ramos ne parvient toujours pas à s’imposer et que Randal Kolo Muani a été envoyé en Angleterre, le PSG souhaite attirer un vrai numéro 9 et penserait toujours à l’attaquant nigérian.

En effet, selon les informations de l’Insider Ekrem Konur, les dirigeants parisiens envisageraient toujours de boucler le transfert de Victor Osimhen. Le buteur de 26 ans, qui a connu Luis Campos au LOSC, cartonne actuellement en Turquie sous les couleurs de Galatasaray, où il compte déjà 6 buts en 9 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Et cela tombe bien, puisque l’idée de retrouver un top club européen trotte toujours dans l’esprit de l’ancien joueur du SSC Naples. Toutefois, le Paris SG ne serait pas seul sur ce coup. Alors que Robert Lewandowski sera libre le 30 juin prochain, le Barça songerait notamment à Osimhen pour succéder à l’international polonais de 37 ans.

Cependant, la note risque un peu d’être un peu trop salée pour les Blaugranas. Après avoir déboursé 75 millions d’euros pour recruter Osimhen l’été dernier, le club turc ne le cédera pas aussi facilement. Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain part clairement avec une sérieuse longueur d’avance devant le FC Barcelone, dans une situation financière difficile.

Toutefois, Luis Campos pourrait devoir se battre avec des clubs anglais pour la signature du natif de Lagos. Victor Osimhen est estimé à 75 millions d’euros par le site Transfermakt. Par ailleurs, il est sous contrat avec le club stambouliote jusqu’en 2029. Il faudrait donc une offre conséquente pour convaincre ses dirigeants de le laisser partir. Affaire à suivre…

