Révélation OM : Lamine Yamal surclassé par un Minot !

Le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, continue d’impressionner l’Europe. Mais l’OM possède aussi un talent plus chirurgical. Robinio Vaz fait mieux que l’Espagnol en contribution offensive.

OM : Robinio Vaz fait mieux que Lamine Yamal, voici la preuve

Le talent n’attend point le nombre des années. Cet adage sied parfaitement à Lamine Yamal, le joyau du FC Barcelone. Malgré son jeune âge (18 ans), l’attaquant espagnol démontre des qualités hors du commun et une maturité précoce sur le terrain. Ses performances l’ont même permis de remporter le Trophée Kopa deux fois d’affilée.

Lamine Yamal a d’ailleurs terminé à la deuxième place du Ballon d’Or 2025, derrière Ousmane Dembélé. Il est vrai que le crack barcelonais possède déjà un palmarès impressionnant. Mais une pépite de l’Olympique de Marseille le surpasse en termes d’efficacité pure. Il est question de Robinio Vaz.

Il est décisif en moyenne toutes les 38 minutes

En seulement 10 apparitions cette saison, l’attaquant de 18 ans a été très décisif. Il est déjà 4 réalisations et 2 passes décisives. Selon les données recueillies, Robinio Vaz est impliqué sur un but ou une passe décisive toutes les 38 minutes de jeu en moyenne. Ce ratio place le Minot devant Lamine Yamal, décisif une fois toutes les 78 minutes avec le Barça.

🚨 Robinio Vaz 🇫🇷 est le post-2007 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗙 d’Europe en termes de temps de jeu cette saison 😱💎



Un but ou une passe décisive toutes les… 𝟯𝟴 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀. 😭😭



C’est mieux que :



🇪🇸 Lamine Yamal

🇧🇷 Estevao

🇦🇷 Franco Mastantuono

🇵🇹 Mora

🇩🇪 Karl

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/Om3QBvbfWB — BeFootball (@_BeFootball) October 30, 2025

Le jeune attaquant de l’OM fait mieux que tous les joueurs nées après 2007, tels que Estevao de Chelsea, Franco Mastantuono du Real Madrid ou encore Rodrigo Mora de Porto. Il fait clairement sensation en Europe. Robinio Vaz est promis à un bel avenir s’il poursuit sur cette lancée.

