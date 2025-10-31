Le Paris FC retourne l’OL, Maciel fait un constat alarmant

L’OL a perdu deux précieux points dans les derniers instants du match contre le Paris FC. À l’issue de la rencontre, Jorge Maciel a fait un constat inquiétant sur l’attitude des Lyonnais.

L’OL accroché par le Paris FC, après avoir mené (3-0)

L’OL a dominé le Paris FC pendant l’heure de jeu, lors du match de la 10e journée de Ligue 1, mercredi soir. L’équipe lyonnaise menait son adversaire par 3 buts à 0 au bout de 58 minutes précisément. Mais quelques minutes plus tard, les deux équipes se sont retrouvées à 10, à la suite à l’expulsion de Vinicius Abner (61e), puis de Thibault De Smet (67e).

La rencontre a ensuite basculé en faveur des Parisiens, poussés par le public du stade Jean-Bouin. Transcendé, le club de la capitale est revenu à hauteur des Rhodanien, en inscrivant trois buts entre la 65 et la 84e minute de jeu. Au grand dam des Lyonnais méconnaissables.

Marciel : « À 10 contre 10, on a arrêté de jouer «

À la fin de la rencontre, Jorge Maciel a pointé une baisse de régime après l’exclusion du défenseur latéral gauche brésilien, en plus d’un manque de réaction des Gones dans les derniers instants du match. « À 10 contre 10, on a arrêté de jouer. On n’arrivait plus à sortir le ballon », a-t-il constaté. Or, selon l’entraîneur intérimaire de l’OL, il y avait plus d’espace pour faire mieux. « On pouvait avoir plus de ballons, on pouvait faire mal, mais finalement, on a reculé », a-t-il regretté.

Selon l’adjoint de Paulo Fonseca, le carton rouge d’Abner a ‘’désorganisé un peu » son équipe, mais les remplacements effectués ensuite ne justifient pas la baisse de régime de Lyon. « Je pense que c’était surtout une question mentale. On n’avançait plus, on n’arrivait plus à sortir le ballon. Les milieux ne s’accompagnaient pas. Ça nous a mis un peu en difficulté », a-t-il expliqué.

