OM : Le coach de l’Angleterre lâche une bombe pour Greenwood

Également sollicité par la Jamaïque, Mason Greenwood est encore loin d’en avoir totalement terminé avec l’Angleterre. Surtout après la dernière sortie médiatique de Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions.

OM : Thomas Tuchel prêt à relancer Mason Greenwood ?

Devenu indésirable en Angleterre depuis ses affaires judiciaires, Mason Greenwood a la possibilité de changer de sélection. En effet, l’attaquant de l’Olympique de Marseille peut aisément postuler à la sélection jamaïcaine grâce à son grand-père. D’ailleurs, le joueur de 23 ans a fait l’objet de discussions publiques au pays d’Usain Bolt, où Steve McClaren a évoqué sa situation.

« Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients », a confié le technicien anglais en conférence de presse, il y a trois jours.

Mais alors que le processus pour que Mason Greenwood devienne international jamaïcain est en cours, Thomas Tuchel n’a pas totalement fermé la porte au protégé de Roberto De Zerbi. « Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent. Je n’ai parlé ni à lui ni à son entourage. J’avais cru comprendre qu’il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n’y avons plus pensé », a déclaré l’ancien coach du Paris SG, qui n’exclut pas pour autant un retour de Greenwood chez les Three Lions.

« Il n’est pas dans nos plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment », a ajouté Thomas Tuchel. Reste maintenant à voir si l’ancien joueur de Manchester United va continuer à patienter en attendant un revirement en Angleterre ou rejoindre finalement la sélection jamaïcaine.