FLASH Mercato : Une star va signer avec le Paris SG !

Depuis l’arrivée de Luis Campos à la tête de la direction sportive à l’été 2022, le projet est de rééquilibrer la masse salariale du PSG en offrant notamment des variables liées à la performance dans des contrats moins juteux qu’auparavant. Cela n’empêche pas les stars de signer avec le club de la capitale.

Mercato : Négociations avancées entre le Paris SG et un Ballon d’Or

Luis Campos pilote une grande campagne de renouvellement de contrat au Paris Saint-Germain. D’après le journal Le Parisien, plusieurs dossiers pourraient se finaliser très prochainement et permettre au PSG de frapper un grand coup.

Si Willian Pacho a été récemment évoqué comme le dossier le plus avancé, un autre cadre de Luis Enrique devrait lui aussi voir sa situation évoluée rapidement dans les semaines à venir. Tout juste sacré Ballon d’Or, Ousmane Dembélé commence à discuter de sa situation contractuelle avec la direction parisienne, alors que son contrat au Paris SG expirera le 30 juin 2028.

« Si Dembélé va prolonger ? Depuis peu, c’est tout frais, les négociations ont commencé, ça y est. Ousmane Dembélé, à la base, n’a rien demandé. Le club vient le voir, car comme pour tous les autres joueurs qui entrent dans leur 3e année de contrat, on lui propose une prolongation (…) Mon ressenti, c’est que ça va dépendre des négociations. Mon avis, je pense qu’il va prolonger », assure le journaliste Fabrice Hawkins sur Aliotalk. Avec une saison 2024-2025 XXL, l’international français espère être récompensé en conséquence.

Le PSG veut garder Ousmane Dembélé

Vainqueur de la Ligue des Champions et Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé aimerait bien figurer dans le cercle fermé des joueurs les mieux payés du monde. Un sujet qui risque d’animer les négociations entre les représentants de l’attaquant de 28 ans et les décideurs du Paris SG avec une inévitable revalorisation salariale, à en croire le spécialiste mercato de RMC Sport.

« Après, aujourd’hui Ousmane Dembélé n’est pas dans le top 15 des salaires mondiaux. Il est Ballon d’Or et n’est pas dans le top 15. Tu es l’agent d’Ousmane Dembélé, qu’est-ce que tu demandes ? Il ne va pas demander une revalorisation à la baisse.

Et en même temps, il faut comprendre le côté de la direction du Paris SG de dire : « on doit garder une certaine cohérence, ne pas retomber dans nos travers d’offrir de trop gros salaires comme les années précédentes et qu’il y ait trop d’écart entre les joueurs » ». Ça ne va pas être évident. Il y a en tout cas la volonté du Paris Saint-Germain de le prolonger », explique Hawkins.

