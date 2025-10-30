AS Monaco : Une très bonne nouvelle tombe !

Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Paul Pogba est rétabli. Il pourrait disputer le prochain match face au Paris FC en Ligue 1.

AS Monaco : Paul Pogba tout proche du grand retour contre le Paris FC

Sauf imprévu de dernière minute, Paul Pogba fera son retour dans le groupe de l’AS Monaco samedi, pour la réception du Paris FC. Le milieu français se sent bien. Deux ans et plus de trois mois après son dernier match, Pogba va faire son retour à la compétition.

Sébastien Poccognoli, l’entraîneur monégasque a confirmé la nouvelle. « Il est possible qu’il soit réincorporé au groupe. Paul a encore un entraînement et s’il se sent bien, on pourrait le revoir et on serait dans un processus qu’on avait fixé. Ce ne serait pas illogique de le voir », a-t-il annoncé.

Son retour a longtemps été freiné par les blessures. Mais cette fois, la dynamique est différente. Pogba n’a jamais semblé aussi proche de rejouer. Cependant, prudence. Avant de redevenir un titulaire indiscutable, plusieurs semaines d’ajustement seront nécessaires. La route est encore longue, mais les nouvelles sont rassurantes pour le champion du monde 2018. C’est une très bonne nouvelle pour les Monégasques. Ce sera un renfort de taille. Il y a depuis quelques semaines, du beau monde à l’infirmerie de l’ASM.

