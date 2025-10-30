ASSE : Course pour la montée, deux matchs cruciaux en vue

L’ASSE disputera deux matchs cruciaux contre des adversaires directs dans la course pour la montée en Ligue 1, avant la fin de la phase aller de la Ligue 2.

ASSE : Confrontations directes et décisives avec le Red Star et Troyes

L’ASSE a réussi un gros coup en renouant avec la victoire contre Pau FC, un adversaire direct dans la course vers la Ligue 1. Les Stéphanois se sont imposés largement face aux Palois (6-0), faisant ainsi oublier leurs défaites consécutives contre le Mans FC (2-3) puis le FC Annecy (4-0).

Grâce à leur brillant succès, les Verts se sont hissés à la deuxième place au classement, devant le Red Star (3e) et derrière l’ESTAC (1er). Ces deux équipes sont d’ailleurs les prochains adversaires de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Les Stéphanois se déplaceront d’abord sur le terrain du club de la banlieue nord de Paris, le samedi 1er novembre, puis au stade de l’Aube à Troyes, le samedi 8 novembre.

Il s’agit de deux confrontations directes que l’équipe d’Eirik Horneland devra bien négocier, afin d’espérer rester sur le podium à la mi-saison. Les Verts ont 4 points de retard sur les Troyens et compte le même nombre de points que le club basé à Saint-Ouen. L’enjeu face à deux adversaires est évidemment la victoire, afin d’éviter de se faire doubler par le Red Star et distancer par l’ES Troyes AC.

Saint-Etienne sous la menace de Pau, Reims et Montpellier

Avec 23 points au compteur, l’ASSE est également sous la menace de Pau FC (21 points), du Stade de Reims (19 points) et de Montpellier HSC (18 points). Les jeux ne seront certes pas encore faits après ces deux rencontres capitales, mais leurs issues détermineraient les positions des clubs engagés dans la lutte pour le retour en Ligue 1.

Il faut noter les Stéphanois affronteront l’AS Nancy, l’US Dunkerque et le SC Bastia, après le Red Star et l’ESTAC, pour boucler la première manche du championnat.

