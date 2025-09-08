OM : Grosse révélation sur l’avenir de Greenwood

L’avenir international de Mason Greenwood prend une tournure inattendue. Entre la Jamaïque et l’Angleterre, l’attaquant de l’OM entretient le suspense et laisse ses supporters dans l’expectative.

OM : Greenwood prêt à finalement snober la Jamaïque ?

Longtemps annoncé proche de la Jamaïque, Mason Greenwood semble finalement freiner des deux pieds. Pourtant, tout paraissait ficelé : le passeport était prêt, et le sélectionneur jamaïcain Steve McClaren s’attendait à l’accueillir lors du prochain rassemblement. Mais l’ancien de Manchester United a préféré temporiser.

« Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients », a regretté McClaren. Greenwood, concentré sur son aventure phocéenne, prend son temps et ne veut pas brûler les étapes. Un choix qui fait grincer des dents côté caraïbéen.

Tuchel ne ferme pas la porte en Angleterre

Du côté anglais, le dossier de l’ancien joueur de Manchester United n’est pas totalement enterré. S’il ne compte qu’une seule sélection, datant de 2020, l’attaquant de l’OM garde une carte à jouer. Thomas Tuchel, fraîchement nommé à la tête des Three Lions, a été clair : le Marseillais n’est pas une priorité, mais il reste surveillé.

« Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent. Il n’est pas dans nos plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment », a expliqué Tuchel. Un message à double tranchant : porte entrouverte, mais patience obligatoire. Greenwood, lui, semble apprécier ce jeu d’attente.