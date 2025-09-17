Real Madrid – OM : La pique de Mbappé à Balerdi

Au Bernabéu, Kylian Mbappé a encore fait la différence. Auteur d’un doublé sur penalty, le Français a offert au Real Madrid une victoire étriquée contre l’OM (2-1), non sans décocher une pique au défenseur phocéen Leonardo Balerdi.

Real Madrid – OM : Mbappé sauve le Real et analyse le match des Marseillais

Favori logique de ce premier choc de Ligue des champions, le Real Madrid a pourtant vacillé face à l’Olympique de Marseille. Menés au score et réduits à dix, les Madrilènes ont dû compter sur le sang-froid de leur numéro 10 pour s’imposer, malgré un Geronimo Rulli impérial dans les cages marseillaises.

Élu homme du match, Mbappé a confié à Canal+ : « Je ne sais pas, moi non, je connais Marseille, j’ai vu tous les matchs cette saison… On a mis beaucoup de pression, eux aussi ils étaient cohérents dans ce qu’ils ont produit. (…) Ils marquent le premier but sur une erreur, ça peut arriver, mais on était un peu en dilettante. (…) Après on savait qu’au Bernabéu, même à dix ou à neuf, peu importe ce qu’il se passe, on aurait notre moment pour marquer. »

Mbappé glisse un tacle à Leonardo Balerdi

En plus de ses deux buts, l’attaquant français s’est illustré par un commentaire piquant sur son duel avec Leonardo Balerdi. L’Argentin, chargé de le museler, n’a pas échappé à la remarque du champion du monde 2018. « Normal, pas mal de défenseurs font ça avec moi, j’ai l’habitude. Son objectif à lui c’est de me sortir de mon match », a-t-il commenté.

« Je suis toujours concentré et ce soir je sors du match avec la victoire, deux buts et le trophée d’homme du match », a lâché Mbappé, sourire en coin. Une phrase qui sonne comme un coup de griffe à l’égard d’un joueur souvent pointé du doigt par les supporters marseillais.