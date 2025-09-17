ASSE : La nouvelle qui fait trembler les Verts avant Reims

L’ASSE retient son souffle à quelques jours d’un duel crucial contre le Stade de Reims en Ligue 2. Zuriko Davitashvili, l’un des atouts offensifs majeurs de Saint-Etienne, n’a pas repris l’entraînement collectif et demeure très incertain pour samedi soir.

ASSE : Davitashvili, l’ombre d’une absence inquiétante

Le retour à L’Étrat, mardi matin, avait des allures de remise en route pour les Verts après leur succès précieux à Clermont (1-2). Mais l’absence remarquée de Zuriko Davitashvili a jeté un froid. Touché aux ischios, l’international géorgien n’a pas encore réintégré le groupe et sa participation au choc face à Reims reste très compromise.

Cette incertitude tombe au plus mauvais moment pour l’ASSE, en quête de stabilité offensive. Déjà privé de certaines options, le coach Eirik Horneland devra peut-être composer sans son joueur le plus percutant, dont la capacité à déséquilibrer les défenses adverses manque cruellement lorsqu’il n’est pas sur la pelouse.

Des retours encourageants dans l’effectif

Tout n’est pas sombre pour autant. Trois joueurs longtemps en soins, Dennis Appiah, Ebenezer Annan et Djylian N’Guessan, ont repris l’entraînement collectif dans son intégralité. Leur présence, synonyme de renforts imminents, offre un peu d’air frais au technicien norvégien. Ces retours pourraient s’avérer précieux dès samedi.

En revanche, d’autres cadres ont été ménagés. Aïmen Moueffek a poursuivi un programme individualisé avec le préparateur Paolo Gaudino. Le milieu de terrain marocain, encore loin d’un retour à la compétition, devra patienter plusieurs semaines. Chico Lamba, Joao Ferreira et Mahmoud Jaber ont également été préservés, sans que le staff ne se montre alarmiste.

Samedi, à 20 heures, Geoffroy-Guichard vibrera au rythme d’un affrontement attendu entre deux prétendants sérieux à la montée. L’AS Saint-Etienne, reléguée la saison passée, espère confirmer son redressement face à un Stade de Reims également ambitieux.