ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant Reims !

Le Chaudron sera en ébullition ce samedi pour le choc entre l’ASSE et le Stade de Reims. Mais une désignation arbitrale réveille de vieux cauchemars chez les Verts, à quelques heures d’un rendez-vous crucial.

ASSE – Stade de Reims : Thomas Léonard, un arbitre au souvenir amer pour les Verts

L’AS Saint-Étienne retrouve Thomas Léonard, un nom qui suffit à raviver de douloureux souvenirs. L’arbitre a marqué plusieurs étapes sombres du club ces dernières années, à commencer par l’humiliation subie contre le Stade Rennais (0-5) en décembre 2021, synonyme de départ pour Claude Puel.

Plus récemment, il officiait lors de la débâcle retentissante face à Nice (8-0) en septembre 2024, un naufrage collectif gravé dans les mémoires stéphanoises. Sa présence ce week-end fait donc craindre un nouvel épisode malheureux pour une équipe toujours fragile mentalement.

Une ombre pesante avant un match capital

La saison passée, Léonard était aussi au sifflet lors de la défaite contre Toulouse (2-3), qui avait enterré les espoirs de barrages. Autant dire que son nom sonne comme un mauvais présage pour le peuple vert.

Alors que Geoffroy-Guichard affiche complet, les supporters espèrent que l’histoire ne se répétera pas. Car face à Reims, ce sont bien plus que trois points qui sont en jeu : c’est une part de la confiance retrouvée.