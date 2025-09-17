FC Nantes : Le plan secret de Castro contre le Stade Rennais

Le derby de l’Ouest entre le FC Nantes et le Stade Rennais s’annonce électrique. Luis Castro semble avoir trouvé sa carte maîtresse : Yassine Benhattab, jeune ailier déjà incontournable dans le dispositif nantais.

FC Nantes : Benhattab, la botte secrète des Canaris contre le Stade Rennais

Luis Castro prépare son premier derby de la saison avec une arme qu’il compte brandir au moment opportun. À 22 ans, Yassine Benhattab s’impose déjà comme le joueur le plus influent du FC Nantes. Samedi dernier, à Nice (0-1), son impact n’a pas sauté aux yeux. Mais les chiffres, eux, racontent une toute autre histoire : un total de 0,76 en xG + xA, largement au-dessus de ses coéquipiers.

Derrière lui, Herba Guirassy (0,53) et Mostafa Mohamed (0,50) restent menaçants, mais aucun ne combine la création et la finition avec autant d’efficacité. Hong (0,47) et Johan Lepenant (0,36) complètent le top 5 offensif, mais l’ailier formé à Nantes survole le classement. Avec son sens du placement et sa vision du jeu, il incarne la menace que Castro veut transformer en coup de théâtre tactique.

Une arme pour déstabiliser Rennes

Ce qui distingue Benhattab, c’est sa régularité dans la construction. Même lorsqu’il ne marque pas, ses appels et son positionnement créent des brèches que ses partenaires exploitent avec malice. Un profil rare au FC Nantes, capable de transformer une attaque anodine en action dangereuse.

Face à un Stade Rennais en confiance après son succès contre Lyon (3-1), Nantes devra miser sur l’effet de surprise. Luis Castro le sait : dans un derby, ce sont souvent les détails qui font la différence. Et dans cette équation, le facteur Benhattab pourrait bien devenir l’inconnue qui renverse tout.