Mercato PSG : 50 M€ ! Un joli coup confirmé au Paris SG

Le PSG n’a pas recruté massivement lors du mercato cet été, mais certaines pistes récentes rappellent que le club surveille attentivement les jeunes talents européens. Parmi elles, le nom de Giorgio Scalvini, défenseur central de l’Atalanta Bergame, refait surface.

Mercato PSG : Le PSG a tenté un transfert surprise

Ce mercredi, le PSG affronte l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. L’occasion de recroiser Giorgio Scalvini, 21 ans, qui figurait déjà sur les tablettes parisiennes il y a deux ans. Considéré comme l’un des plus grands espoirs défensifs d’Italie, il avait tapé dans l’œil des dirigeants franciliens.

Selon Tuttomercatoweb, le Paris Saint-Germain avait même formulé une offre en 2023 : 35 M€ assortis de bonus pour s’attacher les services du défenseur. Une tentative ambitieuse, mais vite refroidie par l’inflexibilité des dirigeants bergamasques.

Le PSG prend un stop à 50 M€

Formé à l’Atalanta, Scalvini avait débuté en Serie A à seulement 17 ans, tout en confirmant rapidement son potentiel. Sa régularité et son sens du placement ont éveillé l’intérêt de plusieurs cadors européens. Mais le club italien n’a pas flanché, fixant son prix à 50 M€, un montant jugé trop élevé par Paris à l’époque.

Si cette piste n’a pas abouti, elle révèle néanmoins la volonté du Paris Saint-Germain de miser sur la jeunesse pour bâtir l’avenir. L’épisode Scalvini illustre une stratégie claire : préparer la relève en défense, un secteur où le club a longtemps manqué de stabilité. Le duel entre le Paris SG et l’Atalanta mercredi offrira un nouveau regard sur ce talent italien.

Les dirigeants parisiens n’ont jamais cessé de scruter le marché et Scalvini reste un profil suivi de près. Alors que Paris cherche à consolider son arrière-garde, cette vieille piste pourrait bien resurgir. Et si la confrontation en C1 rallumait la flamme ?