Real Madrid – OM : Marseille volé ? C’est confirmé !

Le retour de l’OM en Ligue des champions a viré au scénario frustrant au Santiago-Bernabéu. Battus 2-1 par le Real Madrid, les Marseillais ont surtout subi un second pénalty qui fait grincer bien des dents, y compris en Espagne.

Un OM valeureux, un Real opportuniste

Tout avait pourtant bien commencé pour les Phocéens. À la 22e minute, Timothy Weah, parfaitement servi par Mason Greenwood, ouvrait le score et glaçait le Bernabéu. Mais l’avance marseillaise n’a pas résisté longtemps : Geoffrey Kondogbia fauchait Rodrygo dans la surface et Kylian Mbappé, implacable, remettait les deux équipes à égalité.

La rencontre basculait ensuite dans une dimension plus nerveuse. Réduits à dix après l’expulsion de Carvajal pour un coup de tête sur Geronimo Rulli, les Madrilènes semblaient vaciller. Mais une main de Facundo Medina, jugée discutable, a offert un deuxième pénalty transformé par Mbappé, condamnant l’OM à la frustration.

😳 Penalty sur cette main de Medina. pic.twitter.com/XNThbOE9bI — RMC Sport (@RMCsport) September 16, 2025

“La main ne va pas au ballon” : les arbitres espagnols valident la polémique

Le coup de sifflet de l’arbitre a immédiatement enflammé les débats. Même en Espagne, les voix se sont élevées pour dénoncer une décision trop sévère. Pérez Burrull, ancien arbitre international, n’a pas mâché ses mots dans Marca. “À mon avis, le pénalty n’a pas été correctement accordé car c’était une action naturelle. Le joueur s’est jeté au sol et son bras n’a pas atteint le ballon”, a-t-il confié.

Moins catégorique, Iturralde Gonzalez a nuancé son analyse dans As : “Il siffle un pénalty pour le mouvement de la main, je ne suis pas sûr. Il bouge… Mais vu la façon dont les choses se passent actuellement avec les mains, c’est sifflable.” Quoi qu’il en soit, la sanction fait très mal aux Marseillais, et permet surtout au Real d’établir un record : avec ces deux nouveaux coups de pied de réparation, le club madrilène devient celui qui a obtenu le plus de pénaltys de toute l’histoire de la Ligue des champions.