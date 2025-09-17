Ballon d’Or : La bombe qui secoue le vestiaire du PSG

Au PSG, à quelques jours de la remise du Ballon d’Or, un nom résonne avec insistance : Ousmane Dembélé. L’attaquant français, héros inattendu de la saison passée, est désormais au cœur de toutes les conversations.

PSG : 50 M€ pour un leader inattendu

Recruté à l’été 2023 pour 50 M€, Ousmane Dembélé n’était pas attendu à un tel sommet. En deux saisons, l’ancien Barcelonais a changé de statut, passant de joueur fragile à véritable moteur du PSG. Sa campagne 2024-2025, conclue avec un titre en Ligue des champions et le trophée de meilleur buteur de Ligue 1, a marqué un tournant décisif.

Impressionnant la saison dernière, Ousmane Dembélé a réussi à mener à bien son rôle de leader et diriger le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions. Un exploit que l’ancien du Stade Rennais n’a jamais réussi à réaliser du côté du FC Barcelone. Pour le Paris Saint-Germain, c’est un pari réussi d’avoir misé sur un joueur devenu référence mondiale.

Ballon d’Or : Marquinhos encense Dembélé

Au sein du vestiaire parisien, les voix s’élèvent pour saluer ce parcours hors normes. Capitaine respecté, Marquinhos n’a pas hésité à livrer son admiration pour le Français. « Si Dembélé aura le Ballon d’Or ? J’ai neuf coéquipiers qui sont nommés pour le Ballon d’Or, c’est quand même très difficile d’en choisir un ! Mais bien sûr, Ousmane est un joueur exceptionnel et s’il gagne le Ballon d’Or, ce sera largement mérité », a confié le Brésilien au Parisien.

Champion du monde en 2018 et désormais champion d’Europe avec Paris, Dembélé a enfin ajouté à son palmarès la coupe qu’il n’avait jamais touchée au Barça. Dans les travées du Parc, l’idée d’un Ballon d’Or à Paris ne relève plus du rêve, mais d’une possible réalité.