Ballon d’Or : Mbappé surprend avec son favori

Après une performance XXL face à l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé relance le débat autour du Ballon d’Or.

Real Madrid : Mbappé soutient Dembélé pour le Ballon d’Or

Kylian Mbappé a encore frappé en Ligue des Champions face à l’Olympique de Marseille mardi soir. Deux buts, un Real Madrid lancé, et une saison déjà très prometteuse. L’international français paraît plus juste dans son jeu, plus décisif aussi. Son objectif est de réussir une année pleine, utile pour lui comme pour son équipe.

Mais les buts appellent toujours la même question : le Ballon d’Or. Après la rencontre contre l’OM, la chaîne CBS l’a interrogé. Réponse simple. Pour gagner, il faut d’abord soulever des trophées. Pas seulement marquer. Alors, dit-il, sa priorité reste le collectif. Mbappé ajoute un détail important. Si Ousmane Dembélé venait à remporter le Ballon d’Or, il serait heureux. L’ancien joueur du FC Barcelone a été l’un des hommes de la saison historique du PSG. Il a marqué beaucoup de but et a remporté plusieurs trophées.

Selon lui, Dembélé mérite le Ballon d’Or. « Maintenant, pour gagner le Ballon d’Or tu dois gagner des trophées d’abord. Donc, je dois juste aider mon équipe à remporter des trophées et après on verra. Je serai content si Ousmane Dembélé remporte le prochain Ballon d’Or car c’est mon ami. Je serais devant ma télé et je vais espérer qu’il gagne. », a-t-il dit. Dans ce cas, il s’imagine déjà devant sa télévision, espérant de tout cœur que son partenaire de sélection décroche la récompense suprême.