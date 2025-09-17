OM : Géronimo Rulli signe un record fou !

Le gardien de but de l’OM, Géronimo Rulli a battu un record lors du match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Il a réalisé des arrêts exceptionnels.

Real Madrid vs OM : Rulli, mur infranchissable sauf sur penalty

Au Bernabeu, le gardien de but de l’OM, Géronimo Rulli a livré des performances XXL. Il a multiplié les arrêts. Mais il a aussi tremblé sur des gestes simples. Dès la 3ᵉ minute, tout pouvait basculer. Une passe en retrait, un contrôle manqué, une relance paniquée. Le ballon offrait presque une ouverture à Mbappé. Puis Mastantuono trouvait le poteau. L’OM frôlait la catastrophe.

Et pourtant, malgré ce départ chaotique, Rulli se transformait. Devant Rodrygo, devant Mbappé, devant Tchouaméni, il repoussait tout. Ses mains rassuraient, ses pieds inquiétaient. Car entre deux arrêts, il ratait encore des relances. À la pause, les chiffres parlaient : dix arrêts. Un record en Ligue des Champions. Aucun gardien n’avait jamais fait autant en une seule mi-temps. Même après, le scénario continuait : une barre sauvait Rulli, puis un penalty de Mbappé le trompait.

Mais le gardien argentin trouvait une autre manière d’exister : provoquer la colère de Carvajal, qui voyait rouge. Un tournant. Pourtant, rien n’y faisait : malgré treize arrêts au total, Rulli s’inclinait une seconde fois sur penalty. Les Madrilènes s’imposaient. Mais Rulli marquait les esprits. Dimanche, contre Paris, il aura une autre chance. Peut-être avec plus de maîtrise.

