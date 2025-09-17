Barça – PSG : La nouvelle qui ne va pas plaire aux Catalans

Le FC Barcelone recevra le PSG lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Une rencontre prévue le 1er octobre, qui ne pourra probablement pas se disputer au Camp Nou. Le stade mythique, encore en plein chantier, contraint le club à envisager une délocalisation à Montjuic.

Un Camp Nou encore loin d’être prêt pour Barça – PSG

Depuis mai 2023, le Spotify Camp Nou est en pleine métamorphose. Mais à deux semaines d’un duel déjà décisif contre le PSGs, les grues, échafaudages et marteaux-piqueurs continuent de dicter le rythme. Impossible, dans ces conditions, d’assurer la sécurité et le confort des dizaines de milliers de supporters attendus.

Le Barça a bien tenté de convaincre l’UEFA d’accorder une dérogation, mais l’instance européenne semble inflexible, rapporte Le Parisien. Montrer un Camp Nou en friche aux yeux du monde serait une image désastreuse pour le club, déjà fragilisé sportivement et financièrement.

Il semble impossible que Barça-PSG puisse se dérouler au Camp Nou. Tout est encore en travaux et la sécurité ne sera pas garantie.

On part sur Montjuic. Le Barça souhaitera une dérogation pour jouer face à l'Olympiakos (le 21/10) au Camp Nou @leparisiensport @RFIRadioFoot pic.twitter.com/4qr51ho5Zb — François David (@bcnFD) September 16, 2025

Montjuic, plan B incontournable

Le choc devrait donc se disputer au stade olympique de Montjuic, où les Blaugrana ont évolué notamment la saison dernière. Un lieu moins intimiste, moins intimidant aussi, qui n’offre pas l’aura du Camp Nou et pourrait peser face au Paris Saint-Germain. Le problème, c’est que Montjuic sort à peine d’une série de concerts estivaux, le dernier en date étant celui du rappeur américain Post Malone.

La pelouse a souffert, mais une société spécialisée a été mobilisée pour rendre le terrain praticable à temps. Reste à savoir si les Catalans sauront transformer ce plan B en forteresse face aux Parisiens.