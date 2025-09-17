Real vs OM : Carvajal voit rouge, des nouvelles tombent !

Le technicien du Real Madrid, Xabi Alonso a piqué une colère noire après l’expulsion de Dani Carvajal lors de la rencontre face à l’OM en Ligue des Champions.

Real Madrid vs OM : Carvajal craque, Alonso furieux

Dani Carvajal a perdu ses nerfs et a écopé d’un carton rouge. Face à l’OM, en Ligue des Champions, il est entré en jeu après la blessure de Trent Arnold. Mais en seconde période, il a quitté la pelouse. La raison : un carton rouge direct. Le latéral du Real Madrid a asséné un coup de tête à Geronimo Rulli, gardien de but de l’OM juste avant un corner pour son équipe. Le geste était inutile, dangereux et surtout incompréhensible.

Réduit à dix, le Real n’a pourtant pas sombré. Les Madrilènes ont serré les rangs et ont trouvé le moyen de s’imposer malgré l’infériorité numérique. Mais derrière ce succès, une ombre plane. Celle du comportement de Carvajal. Son exclusion à la 72e minute pèse plus qu’un simple incident de match. C’est un joueur d’expérience qui ne devrait pas céder à la provocation.

Xabi Alonso n’a pas caché sa frustration. Sur Movistar, l’entraîneur madrilène a exprimé son agacement. Pour lui, ce carton rouge aurait pu être évité. Il parle d’un geste dommageable. Et il annonce une discussion à venir avec son capitaine. « L’expulsion était évitable de notre part, c’est dommage, et il faudra en parler », a-t-il dit.