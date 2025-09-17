Clasico OM vs PSG : Benatia lance les hostilités !

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia secoue l’équipe de Roberto De Zerbi avant le Classique contre le PSG en Ligue 1. La défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions est à oublier.

OM : Benatia pense déjà au PSG après Madrid

L’OM a lancé sa campagne en Ligue des Champions par une défaite à Madrid (1-2). Une défaite amère. L’équipe, en supériorité numérique en fin de match, pouvait espérer mieux. Mais elle repart sans point. Le gardien de but olympien, Gerónimo Rulli a réalisé 13 arrêts, un record. Mais, Kylian Mbappé a transformé deux pénaltys et a permis aux hommes de Roberto De Zerbi de rentrer bredouille.

Après la rencontre, Medhi Benatia, directeur de football de l’OM, a réagi. Confiance gagnée avant le PSG ? Pas vraiment, dit-il. Tu perds, donc confiance reste un mot fort. Mais, ajoute-t-il, cette équipe a montré qu’elle pouvait faire déjouer un cador. Le PSG, à domicile, devra subir la même intensité. Benatia indique qu’il veut plus d’envie, plus de personnalité. Les trente premières minutes l’ont frustré.

L’OM s’était préparé pour jouer davantage, mais n’a pas osé. « En confiance avant Paris ? C’est un grand mot. Tu sors avec une défaite. Mais en tout cas, tu dois prendre en considération qu’on est capable de faire déjouer une top équipe. Et donc le PSG, avec nos supporters, à la maison, on attend ce genre de prestation mais avec plus d’envie et de personnalité. Car, comme je l’ai dit, je regrette ces 30 premières minutes, on avait préparé le match pour jouer plus que ce qu’on a fait. », a-t-il dit.

Pour conclure, Benatia rappelle son vécu. Jouer au Bernabéu n’est jamais simple. Le Real impose sa loi, celle des grands. Et lui, comme ancien joueur, sait ce que cela signifie.