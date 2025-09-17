ASSE : Huss Fahmy crée la polémique après Clermont

L’ASSE a ramené une victoire laborieuse de Clermont (2-1), mais c’est la communication de son dirigeant Huss Fahmy qui a volé la vedette. Entre discours calibré et critiques acerbes, le climat reste électrique autour des Verts.

ASSE : Un succès difficile à Clermont et une intervention remarquée

À Clermont, l’ASSE a souffert pour décrocher trois points essentiels. “Le pire match de la saison”, a même concédé l’entraîneur, lucide sur la prestation de ses hommes. Avant la rencontre, Huss Fahmy avait pris la parole, pour vanter “humilité” et “ambition” dans un exercice très corporate destiné à rassurer le peuple vert.

Mais dans les tribunes, la patience s’effrite. Si les mots choisis rappellent les ambitions de Kilmer Sports, une partie des supporters n’a pas été dupe. Le contraste entre la communication institutionnelle et le jeu proposé alimente une défiance croissante, malgré l’attachement indéfectible au club.

Guillou pique avec ironie après Clermont

Toujours prompt à décocher une flèche, Patrick Guillou s’est fendu d’une sortie mordante dans Le Progrès. Dresseur de bilans ironiques, il a listé “le plus gros budget de Ligue 2, le meilleur effectif, un actionnaire puissant, un technicien que l’Europe envie et, bien sûr, le public le plus fidèle”. Avant d’ajouter, cinglant : “Heureusement ! Sinon, il faudrait s’inquiéter…”

L’ancien Stéphanois a également raillé la conférence “PowerPoint” pleine de mots à la mode tels que “synergie” et “résilience”. Derrière la pique, un message clair : les beaux discours ne suffisent plus à masquer les lacunes d’un collectif encore fragile. Avec un effectif réputé séduisant, l’ASSE se doit de répondre sur le terrain.